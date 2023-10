Benoît Paire: Skandal-Profi empört mit Lustlos-Auftritt

So leicht hat Pedro Martinez (ATP 116) in seiner Karriere wohl noch nie einen Match gewonnen. Beim Challenger-Turnier in Malaga gewinnt der Spanier gegen Benoît Paire (ATP 123) den ersten Satz mit 6:0, ehe der Franzose beim Stand von 2:4 aus seiner Sicht im zweiten Satz vorzeitig aufgibt. Was Paire bis zu seiner Aufgabe zeigt, ist jedoch auch für den als Skandalnudel bekannten Tennis-Profi aussergewöhnlich.