Delikte mit Luxuswagen: Bentley-Fahrer ermittelt – Mann (42) droht Strafe

Der 19-Jährige, der am 15. Mai in Flawil SG mit einem Lamborghini viel zu schnell unterwegs war hatte diesen nur gemietet, wie sich nun herausstellt.

Der Bentley-Fahrer, der vor gut einer Woche zweimal in die Leitplanke krachte, konnte nach einem Aufruf der Polizei ermittelt werden.

Der Bentley-Fahrer, der in der Nacht vom 14. Mai auf den 15. Mai mit seinem Luxuswagen zweimal in Leitplanken in Züberwangen SG auf der Autobahn A1 gekracht ist und sich von der Unfallstelle entfernte, ohne den Vorfall der Polizei zu melden (20 Minuten berichtete) konnte mittlerweile durch die Kantonspolizei St. Gallen ermittelt werden. Der Lenker war ein 42- jähriger Mann und beim Bentley Continental handelt es sich um sein eigenes Fahrzeug.