Züberwangen SG: Bentley-Fahrer kracht zweimal in Leitplanke und flüchtet 

Ein Bentley-Fahrer oder eine Bentley-Fahrerin war in der Nacht vom Samstag auf Sonntag auf der A1 von Zürich in Richtung St. Gallen unterwegs. Auf der Höhe der Kilometrierung 358,3 bremste die unbekannte Person stark ab und fuhr nach rechts, dabei prallte sie in die Randleitplanke, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montagmorgen mitteilte. Nachdem das Auto auf die Normalspur abgewiesen wurde, geriet es erneut auf den Pannenstreifen und prallte ein zweites Mal in die Randleitplanke.