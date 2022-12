MAT-120 : Benutzt die Ukraine gegen russische Soldaten geächtete Streumunition?

Die Munition wurde unter anderem in Spanien produziert …

Diese verteilen bei der Detonation in der Luft insgesamt 13’650 Splitterprojektile.

Die Rede ist von Granaten des Typs MAT-120, die aus 120-Millimeter-Mörsern auf mittlere Distanzen bis etwa fünf Kilometer verschossen werden. Die Geschosse aus spanischer Produktion – die nicht mehr hergestellt werden – enthalten insgesamt 21 kleinere Sprengkörper, die sich noch in der Luft über dem Ziel ringförmig verteilen. Danach explodieren sie und verteilen jeweils 650 Splitter. Es entsteht ein Zirkel des Todes, in dem alles und jeder zerstört wird. Falls die einzelnen Geschosse nicht detonieren, wird nach einigen Minuten ein Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert.

Dies ist vor allem für ungeschützte Fusssoldaten verheerend, die derzeit teils ohne militärische Ausbildung an die Front geschickt werden. Der Kreml und die Wagner-Gruppe lassen seit einigen Monaten mit der Strategie der «menschlichen Wellen» etliche ehemalige Häftlinge, Reservisten und Zwangsverpflichtete in grosser Zahl gegen die ukrainischen Stellungen anrennen statt gepanzerte Fahrzeuge vorrücken zu lassen. Dabei erleiden die russischen Truppen zwar gewaltige Verluste, konnten so jedoch bereits mehrere Dörfer erobern.