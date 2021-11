Synthetischer Treibstoff – Benzin aus Sonnenlicht und Luft treibt bald die Motoren an

Synhelion

Synhelion wurde 2016 als Spin-off der ETH gegründet. Am Anfang sei eine verrückte Frage gestanden: Was wäre, wenn man den Prozess der Verbrennung umkehren könnte? Was auf dem Papier funktioniert, erwies sich auch in der Praxis als machbar, worauf das Start-up-Unternehmen gegründet wurde. Mittlerweile beschäftigt Synhelion 20 Mitarbeitende in drei Ländern und hat zwölf Patente angemeldet. Solar Fuels können in allen Regionen mit hoher Sonneneinstrahlung produziert werden – was auch die Transportwege des Treibstoffs verkürzt. Die konzentrierte Sonnenhitze lässt sich auch für andere Anwendungen einsetzen – zum Beispiel zur Herstellung von umweltfreundlichem Beton.