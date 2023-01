Tankstelle: Durch Fehlmontur kam falscher Treibstoff aus Zapfsäule

Am Abend des 5. Januar tankte eine Frau ihren etwas älteren VW-Bus mit Diesel bei der kurz zuvor eröffneten Ruedi-Rüssel-Tankstelle im Waldhof bei Langrickenbach TG. Das Auto begann nach der Abfahrt direkt zu holpern und beim Drücken aufs Gaspedal ist nichts passiert. Nach kaum drei Kilometern musste sie ihre Fahrt bereits wieder beenden. Nichts ging mehr. Der erste Gedanke der Frau war direkt: «Ich habe sicher falsch getankt», so die Lenkerin zum «Tagblatt».

Fehler bei der Montage der Techniker

In der Werkstatt bekam die Frau die definitive Bestätigung, dass sich der falsche Treibstoff in ihrem Tank befindet. Die verantwortliche Betreibergesellschaft der Ruedi-Rüssel-Tankstellen, die Moveri AG, bestätigt, dass bei der Neuübernahme der Tankstelle in Waldhof den Technikern ein Malheur passiert ist. Sie sollen bei der Montage der vier unterirdischen Tanks an die Zapfsäulen diese falsch zugeordnet haben. Das, weil die Techniker auf fehlerhafte Informationen zurückgegriffen haben. Diese Fehlmontage wurde mittlerweile korrigiert.