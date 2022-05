Roggwil BE : Benzindämpfe auf Industrieareal – mehrere Dutzend Menschen evakuiert

Auf dem Gugelmann-Areal in Roggwil ist am Samstagabend Benzin ausgetreten und in Gewässer gelangt. Das Areal wurde wegen hochentzündlicher Dämpfe abgesperrt.

1 / 3 Im Gebäude der Kart-Bahn wurde eine hohe Konzentration von Benzindämpfen festgestellt. Google Maps Mehrere Dutzend Personen wurden deshalb evakuiert. Google Maps Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Ursachenabklärung aufgenommen. 20min/Simon Glauser

Anwohnerinnen und Anwohner bemerkten am Samstagabend einen Benzingeruch, der aus einem Bach auf dem Gugelmann-Areal in Roggwil strömte. Ausgerückte Patrouillen der Berner Kantonspolizei konnten den Geruch auf ein Leck in einem sich im Freien befindlichen Treibstofftank im Industriegebiet zurückführen. Zur Eindämmung der Gewässerverschmutzung sowie zur Einschätzung und Abwehr einer möglichen Gefahr wurden diverse Feuerwehren aufgeboten. Weil im Gebäude der ansässigen Kart-Bahn eine hohe Konzentration von Benzindämpfen festgestellt wurde, mussten mehrere Dutzend Personen evakuiert wurden, wie die Polizei schreibt.

Die weiteren Abklärungen ergaben, dass aus besagtem Tank mehrere Tausend Liter ausgetreten und via Kanalisation in den Bach gelangt waren. Das Gebäude wurde gelüftet und auf den betreffenden Gewässern Ölsperren errichtet. In der Kanalisation des Industriegebiets sind derzeit weiterhin hochentzündliche Dämpfe festzustellen, weshalb das Areal zwischen dem sogenannten Fröschli-Kreisel und dem Bahnhof Roggwil-Wynau vorübergehend gesperrt bleibt. Für Anwohnende besteht keine Gefahr. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Ursachenabklärung aufgenommen.

