«Benzinkrieg» in Lyss – Autofahrer reiben sich die Hände

1.09 Franken an der BP-Tankstelle, 1.085 bei Scall (wenn man die 5 Rappen Rabatt einberechnet sogar 1.035 Franken), 1.03 Franken bei Coop: Die Literpreise für das Benzin sind in Lyss derzeit unterirdisch, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Mit Ölpreisschock und Corona haben die Schnäppchen allerdings wenig zu tun. Denn anderswo in der Region kostet der Sprit deutlich mehr. Auch BP und Coop gehen von einem Durchschnittspreis von 1.30 Franken für den Liter Bleifrei aus.