Benzinpreis : «Autofahrer werden über den Tisch gezogen – Politiker schauen zu»

1 / 4 Der Preis für einen Liter Benzin Bleifrei 98 ist wieder auf über zwei Franken gestiegen. 20min/Taddeo Cerletti Der Diesel-Literpreis liegt laut TCS momentan bei 2.09 Franken. IMAGO/Jochen Tack Nebst Unsicherheit am Markt und einer stetig steigenden Nachfrage ist auch eine künstliche Verknappung Grund für die hohen Preise. 20min/Taddeo Cerletti

Darum gehts Der Schweizer Benzinpreis liegt aktuell über zwei Franken.

Einfluss darauf haben das Ende der Pandemie und der Beginn des Ukraine-Krieges.

2026 könnte der Erdölpreis auf bis zu 150 Dollar pro Fass ansteigen.

2.05 Franken für Bleifrei 98, 2.09 Franken für Diesel: So viel kostet der Liter Treibstoff derzeit. Es gibt zwar grosse regionale Unterschiede, aber wie die TCS-Benzinkarte zeigt, müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer generell wieder tiefer in die Tasche greifen.

Der Preisanstieg hängt mit der Erholung der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine zusammen. Laut einem Analysten der US-Bank JP Morgan könnte der Ölpreis weiter steigen. «Schnallen Sie sich an, es wird sehr volatil werden», warnt er. Schon in drei Jahren könnte der Ölpreis auf bis zu 150 Dollar steigen. Derzeit liegt er laut der Internetseite Tecson.de bei rund 94 Dollar pro Barrel.

«Der Autofahrer wird über den Tisch gezogen»

Viele 20-Minuten-Leserinnen und Leser ärgern sich über diese Entwicklung. «Alles nur Abzocke!» und «Geldgier» kommentieren die User nick66 und edely. «Der Autofahrer wird über den Tisch gezogen, wie bei den Krankenkassenprämien, beim Strom und beim Gas. Und die Politiker schauen zu», findet User Pit48.

Auch MikeStoney macht sich Sorgen: «Wieder einmal trifft es die Mittel- und Unterschicht.»

Viele Userinnen und User verstehen nicht, warum die Treibstoff-Preise in anderen europäischen Ländern niedriger sind. User feschi fragt: «Warum bezahlt man in etwa Kroatien 1.55 Franken für den Diesel?» Auch Leser Jawoll wundert sich: «Ich fahre Diesel. War in Deutschland einkaufen und habe wie getankt. 1.82 Euro nach der Grenze und hier 2.12 Franken. Irgendetwas ist faul in der Schweiz.»

«Das Benzin ist immer noch viel zu billig»

Andere Community-Mitglieder wiederum erachten die Preiserhöhung als richtigen Schritt angesichts des fortschreitenden Klimawandels. User küde765: «Wird der Preis erhöht, wird weniger verbraucht.» User -Shooter-. findet sogar: «Das Benzin ist immer noch viel zu billig, im Vergleich zu dem, was es anrichtet. Seht euch den katastrophalen Sommer und jetzt den Herbst an. Es ist abartig warm.» Dem schliesst sich User DerMitDemGesslerTanzt an: «Viel zu billig! Die Verbrennerfahrer sollen tiefst in die Tasche greifen müssen und für ihre Klimasünden büssen!»

Andere wiederum fordern ein Eingreifen des Staates, um die Treibstoffpreise zu senken, wie es in anderen Ländern geschehen ist. User FASANO meint: «Der Bundesrat könnte schon etwas machen gegen die hohen Preise, die das Volk beuteln.» Bill_Weber schreibt: «Wo bleibt die temporäre Senkung der Benzinsteuer?»

User Ndoo schlussfolgert: «Deshalb müssen wir endlich weg von diesem Öl und der damit verbundenen Abhängigkeit von willkürlichen Ölmultis. Wir haben es in der Hand, aber solange die Stammtischintelligenz vorherrscht und viele immer noch glauben, dass Benzin und Diesel das Nonplusultra sind… »

