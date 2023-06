Opec+ kürzt Ölproduktion: Benzinpreise könnten steigen

Darüber hinaus werde Saudi-Arabien freiwillig in diesem Juli eine Million Barrel am Tag weniger fördern, sagte der Energieminister des Landes, Abdulasis bin Salman, am Sonntag in Wien.

Am 4. Juni 2023 verabredeten sich Vertreterinnen und Vertreter der Opec+-Mitgliedstaaten in Wien.

Nach stundenlangen und zähen Verhandlungen hat sich die Allianz aus 23 Staaten am Sonntag in Wien geeinigt: Sie will die Produktionsmenge von Öl-Fässern kürzen. Im kommenden Jahr will Opec+ rund 40 Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag fördern. Das bedeutet laut der russischen Agentur Tass eine Kürzung der gesamten Opec+-Fördermenge um 1,4 Millionen Barrel pro Tag.