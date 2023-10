Benzinpreise: Tanken erneut deutlich teurer

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind die Benzinpreise auf deutlich über zwei Franken pro Liter in die Höhe geschossen. Gemäss Zahlen von Avenergy ist das Rohöl in der Schweiz zwischen Februar und April bereits um acht Prozent teurer geworden.

Dies liege laut Comparis-Finanzexperte an der Verknappung des Rohöl-Angebots durch OPEC-Staaten und an der gestiegenen Nachfrage. Auch im August sind die Benzinpreise um 4,9 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Dies führt dazu, dass Autofahrerinnen und Autofahrer nun mehr als sieben Prozent mehr zahlen müssen als noch im Juli.

Teuerung in der Schweiz im Europavergleich weniger stark

Im Vergleich zum Vorjahresmonat war die Teuerung in der Schweiz tiefer als in der Eurozone. Gemäss Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, sind die Preise in diesem Zeitraum in den Euroländern um 4,3 Prozent gestiegen. Im September lag die Inflationsrate bei 0,3 Prozent.