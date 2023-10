Diesen Herbst sind Hoodie und XXL-Blazer im Trend

In welcher Jahreszeit magst du die Mode am liebsten?

Ich liebe Fashion-Trends – egal in welcher Jahreszeit. Definitiv im Herbst, da gibt es so viele Möglichkeiten für Kombinationen. Ich kann es kaum erwarten, im Winter in meine Kuschelpullis zu schlüpfen. Ich freue mich immer auf die Trends im Frühling. Keine Frage – der Sommer ist die beste Jahreszeit, um modische Akzente zu setzen. Ich interessiere mich nicht für Mode – Hauptsache mir gefällts.