Mit 55 Jahren - Beraterin von Kim Kardashian wurde ermordet im Auto aufgefunden

Einem öffentlichen Bericht der Polizei zufolge, der auf Twitter geteilt wurde, wurde Kukawski bereits am 23. Dezember beim Los Angeles Police Department als vermisst gemeldet. Die Beamten fuhren daraufhin zu einer Adresse in der Stadt Simi Valley, wo sie die Leiche von Kukawski in einem Fahrzeug fanden.

Ihr Ehemann wurde bereits verhaftet

Kardashian und Nicki trauern

Auch ihre prominente Kundschaft trauert um die Unternehmerin. So schrieb Nicki Minaj in ihrer Instagram-Story: «Die am härtesten arbeitende, verlässlichste, süsseste Person, die man kennen konnte. Das hast du nicht verdient, Angela. Mein Herz ist für deine Kinder gebrochen. Ruhe in Frieden.»