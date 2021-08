Kind (7) stirbt bei Autounfall in Frankreich – wegen zwei Betrunkenen

Unfalltragödie : Berauschte Frauen verlieren Kontrolle über ihr Auto – Kind (7) stirbt

Zwei Frauen haben in Frankreich eine Familie überfahren. Wer sass am Steuer? Die beiden alkoholisierten Unfallverursacherinnen beschuldigen sich nun gegenseitig.

Das Unglück passierte in Fréjus (Bild) in Frankreich. (Symbolbild)

Zwei berauschte junge Frauen haben in Fréjus an der Côte d’Azur einem Medienbericht zufolge eine Mutter und ihre zwei Kinder auf dem Trottoir überfahren und die Flucht ergriffen. Ein Siebenjähriger starb im Krankenhaus, sein neun Jahre alter Bruder kam mit einem abgetrennten Bein und einer Kopfwunde per Helikopter in eine Klinik nach Nizza, wie der Sender «France Bleu» am Freitag berichtet.