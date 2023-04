Stadt Zürich warnt: Bereits 11-Jährige vapen regelmässig.

Fünf Prozent der Elf- bis Zwölfjährigen haben in den letzten 30 Tagen E-Zigaretten konsumiert. Bei den 13-Jährigen konsumiert bereits jeder Zehnte regelmässig Vapes.

Die Einweg-E-Zigaretten gibt es dabei in zahlreichen Geschmacksrichtungen, unter anderem Strawberry Banana, Cotton Candy Ice oder Mango Milk Ice von der Marke Elfbar.

Fünf Prozent der Elf- bis Zwölfjährigen haben in den letzten 30 Tagen E-Zigaretten konsumiert. Bei den 13-Jährigen konsumiert bereits jeder Zehnte regelmässig Vapes. Sucht Schweiz spricht in einer kürzlich veröffentlichten Studie gar von einem «besorgniserregenden Anstieg» des Konsums von E-Zigaretten bei 15-Jährigen. Auch der Zürcher Stadtrat spricht in einer Mitteilung vom Mittwoch von einem «problematischen Trend» bei Kindern und Jugendlichen.