Iran : Bereits 314 Todesopfer im Kampf gegen das Regime der Mullahs

Der Blutzoll im Kampf gegen das islamistische Regime im Iran wird immer höher: Laut Menschenrechtsorganisationen sind schon über 300 Menschen getötet worden, darunter auch zahlreiche Kinder.

1 / 6 Mehr als sechs Wochen dauern die blutigen Proteste im Iran nun an. IMAGO/ZUMA Wire Nun will das Regime mehr als 2000 Demonstranten vor Gericht bringen. via REUTERS Vielen von ihnen droht wegen «Korruption auf Erden» und «Kriegsführung gegen Gott» die Todesstrafe. IMAGO/ZUMA Wire

Darum gehts Seit sechs Wochen wird der Iran von Unruhen erschüttert, der bisher 314 Todesopfer forderte.

Auslöser war der gewaltsame Tod einer jungen Frau, die ihr Haar nicht vorschriftsgemäss verdeckt hatte.

Mittlerweile geht es um einen Systemwechsel.

Bei den landesweiten Protesten im Iran sind nach Einschätzungen von Menschenrechtlern mindestens 314 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien auch 47 Minderjährige und 38 Sicherheitskräfte, berichtete die Organisation Human Rights Activists News Agency (HRANA) mit Sitz in den USA am Samstag. Mehr als 14’000 Menschen seien zudem festgenommen worden. Die Proteste erfassten seit Beginn Mitte September demnach mehr als 130 Städte im Land. Erst am Donnerstag war es zum 40. Todestag des Todes von Hadis Najafi zu schweren Krawallen gekommen.

Ursprünglicher Auslöser der Massenproteste im Iran war der Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini im September. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie die Zwangsvorschriften für das Tragen eines Kopftuchs nicht eingehalten haben soll. Die Frau starb am 16. September in Polizeigewahrsam. Seit ihrem Tod demonstrieren landesweit Tausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamische Herrschaftssystem.

«Schiessen mit der Absicht zu töten»

Die Sicherheitskräfte gehen mit grosser Härte dagegen vor. Die Sicherheitskräfte schössen «mit der Absicht zu töten», erklärte die in London ansässige Gruppe Baloch Activists Campaign (BAC). In der Stadt Chasch in der Provinz Sistan-Balutschistan haben sie am Freitag von Dächern aus mit «scharfer Munition» geschossen. Dort seien bis zu zehn Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder.

Zuletzt waren in der Provinz Sistan-Balutschistan Unruhen entbrannt, nachdem Berichte aufgetaucht waren, der Polizeichef der Provinzhauptstadt Sahedan habe ein 15 Jahre altes Mädchen vergewaltigt. Die nahe der Grenze zu Afghanistan und Pakistan gelegene Provinz ist eine der ärmsten Regionen des Landes und Heimat der belutschischen Minderheit. Sie hängt mehrheitlich dem sunnitischen Islam an, während der Iran schiitisch dominiert ist. Menschenrechtsorganisationen beklagen seit langer Zeit eine Diskriminierung der Minderheit durch die schiitische Führung in Teheran.

