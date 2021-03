8 Tote in Atlanta, 10 Tote in Colorado – insgesamt sind 2021 bei Massenschiessereien in den USA bereits 43 Personen ums Leben gekommen. Es war bereits das siebte Massaker dieses Jahr, in einem Land, das seit Jahrzehnten von Waffengewalt geplagt ist.

1 / 6 Am Montag wurden in Boulder, Colorado, 10 Menschen bei einer Massenschiesserei getötet. via REUTERS Letzte Woche kam es in Atlanta zu Angriffen auf Massagesalons, wo 8 Menschen starben. REUTERS So sind bislang 43 Personen in den USA bei Massenschiessereien ums Leben gekommen. REUTERS

Darum gehts Die Waffengewalt in den USA hört nicht auf.

Seit 2021 gab es im Land 7 Massenschiessereien.

Mindestens 43 Personen sind bei solchen Attentaten ums Leben gekommen.

Bei der Schiesserei in einem Supermarkt in Colorado sind am Montag mindestens zehn Personen ums Leben gekommen. In den USA ist es in diesem Jahr bereits die siebte Tat, bei der ein Schütze zahlreiche Menschen tötete, wie aus einer Zusammenstellung der Nachrichtenagentur AP, der Zeitung «USA Today» und der Northeastern University hervorgeht. Zuletzt erschoss ein Mann am 16. März in drei Massagestudios im Grossraum Atlanta acht Menschen, darunter mehrere Frauen asiatischer Herkunft.

Colorado:

Laut dem «Congressional Research Service» spricht man von einer Massenschiesserei, wenn bei einer Tat vier oder mehr Personen getötet werden. Nebst Colorado und Atlanta wurden im März bei Schiessereien in Phoenix, Arizona, vier Personen getötet und in Indianapolis im Bundesstaat Indiana fielen auch vier Personen Waffengewalt zum Opfer. Anfang Februar kam es in Muskogee in Oklahoma zu einer Schiesserei, bei der 6 Menschen getötet wurden. Und im Januar kam es in Evaston, Illinois, zu einer Massenschiesserei, wo 6 Personen ihr Leben verloren. Ende Januar wurden dann in Indiana 5 Personen von einem Schützen getötet.

Atlanta:

Schaut man sich die Statistik des amerikanischen Gun Violence Archive an, zeigt sich, dass es an fast jedem Tag dieses Jahres zu Schiessereien kam. So kommt es in den USA quasi täglich zu tödlichen Zwischenfällen mit Waffen, die dort leicht zu kaufen sind.

Die Gesundheitsbehörde CDC verzeichnete in ihrer jüngsten Statistik aus dem Jahr 2018 insgesamt 39’740 Schusswaffentote in den USA – also etwa 109 Tote pro Tag.

Ändert sich nun etwas unter Biden?

US-Präsident Joe Biden hatte sich im Februar für eine Verschärfung des Waffenrechts ausgesprochen. «Diese Regierung wird nicht die nächste Massenschiesserei abwarten, bis sie diese Forderung beherzigt», sagte er. Er appellierte an den Kongress, eine «vernünftige» Waffenreform auf den Weg zu bringen.

Der Präsident forderte Hintergrundüberprüfungen «für alle Waffenverkäufe» und ein Verbot von Sturmgewehren und Magazinen mit hoher Kapazität. Zu der Schiesserei in Boulder hat sich Biden bislang noch nicht geäussert, seine Sprecherin liess lediglich verlauten, dass er über den Vorfall in Kenntnis gesetzt wurde.

Auch aus dem Senat werden Rufe laut, dass Waffengesetze verschärft werden müssen. So sagte der Vorsitzende der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, die «Seuche der Schusswaffengewalt» müsse gestoppt werden. Der Senat müsse und werde entsprechende Gesetze auf den Weg bringen.

Richter stoppte Gesetz zum Verbot von Sturmgewehren

Die Stadt Boulder hatte nach dem Schulmassaker in Parkland in Florida im Jahr 2018 selbst ein Verbot für Sturmgewehre und Grossmagazine erlassen. Laut einem Bericht der «Denver Post» hatte ein Richter das Verbot aber vergangene Woche blockiert.

In Colorado hatten sich in den vergangenen Jahrzehnten zwei der schlimmsten Schusswaffenangriffe der jüngeren US-Geschichte ereignet. An der Columbine High School in Littleton hatten zwei Jugendliche im April 1999 zwölf Mitschüler und einen Lehrer erschossen. Danach begingen sie Suizid.