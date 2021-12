Grosse Nachfrage – Bereits 64’000 Antikörper-Zertifikate – Experten zweifeln an Zuverlässigkeit

Walter hat nun einen besorgten Brief ans BAG und an Swissmedic geschrieben. Denn er höre zunehmend von Anbietern, die für Antikörper-Tests lediglich etwas Blut aus dem Finger entnehmen und mit einem Teststreifen analysieren.

Seit Mitte November berechtigt ein Antikörper-Test zu einem Covid-Zertifikat. Wer also die Krankheit durchgemacht hat und noch Antikörper vorweisen kann, darf während 90 Tagen am öffentlichen Leben teilnehmen. Die Nachfrage ist gross: Bisher haben 64’759 Personen sich ein solches Zertifikat ausstellen lassen, wie das BAG auf Anfrage mitteilt. Bereits ist ein eigener Geschäftszweig für Antikörper-Tests entstanden: Verschiedene Unternehmen bieten Tests an, die zu Hause durchgeführt und eingeschickt werden können.

Seit dem 16. November können Personen ein Covid-Zertifikat abholen, wenn sie in einem Blut-Test ausreichend Antikörper vorweisen können. Wer beispielsweise denkt, er habe unbemerkt die Krankheit durchgemacht, kann sich so für 90 Tage ein Zertifikat ausstellen lassen. Das Antikörper-Zertifikat unterscheidet sich vom Genesenen-Zertifikat dadurch, dass dieses in jedem Fall bei einem positiven PCR-Test nach überstandener Krankheit ausgestellt wird. Insgesamt besitzen über 482’000 Personen ein Genesenen-Zertifikat.

Test für 50 bis 80 Franken

Experten fordern höhere Standards

Walter hat nun einen besorgten Brief ans BAG und an Swissmedic geschrieben. Denn er höre zunehmend von Anbietern, die für Antikörper-Tests lediglich etwas Blut aus dem Finger entnehmen und mit einem Teststreifen analysieren. «Diese Methoden verwässern die ohnehin fragliche Aussagekraft der Antikörper-Tests weiter», sagt Walter.



Im Brief an die Behörden, der 20 Minuten vorliegt, heisst es: «Wir fordern vom BAG und von den kantonalen Gesundheitsämtern, dass die fragwürdigen Entwicklungen im Interesse der Glaubwürdigkeit und Professionalität der Labormedizin unter Kontrolle gebracht werden.» Beispielsweise sollen Antikörper-Analysen nur noch anhand venöser Blutentnahme durchgeführt werden dürfen. «Anbieter und Labore, die sich nicht an die Regeln halten, müssen belangt werden», sagt Walter.