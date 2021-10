Kampf gegen Fehlinformation – Bereits 9-Jährige werden auf Tiktok mit Corona-Fake-News bombardiert

So sahen die Teilnehmenden der Studie beispielsweise ein Video, in dem behauptet wurde, dass ein Rapper Covid-19 bereits im Jahr 1994 vorausgesagt hätte.

Videos auch nach Monaten noch einsehbar

Tatsächlich verschwanden viele dieser Videos nicht von der Plattform. Wie « The Guardian » berichtet, konnten einige der in der NewsGuard-Studie verwendeten Inhalte auch noch Monate nachdem sie gepostet wurden aufgefunden werden. Einige der Videos sollen sogar beinahe zehn Millionen Views angesammelt haben.

Zunehmendes Problem

Nach der Analyse hat sich NewsGuard an Tiktok gewendet und eine Erklärung verlangt, wieso es für junge Nutzerinnen und Nutzer so einfach ist, bei der Altersangabe zu lügen und weshalb selbst jungen Userinnen und Usern falsche Informationen zum Coronavirus ausgespielt werden. In der Antwort von Tiktok heisst es: «Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Community stehen bei uns an höchster Stelle und wir arbeiten stets daran, gegen Inhalte und Accounts vorzugehen, die Fehlinformationen verbreiten und wir fördern aktiv verlässliche Inhalte zu Covid-19.»