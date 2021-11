Regierung verkündet - Lockdown für Ungeimpfte in Österreich ab Montag fix

Mit dem am Montag in Kraft tretenden Lockdown für ungeimpfte Personen in Österreich treten auch bestimmte Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Ungeimpfte dürfen unter Berücksichtigung der 3G-Regel weiterhin zur Arbeit und in Geschäfte des täglichen Bedarfs. Restaurants, Discos und andere Freizeitgeschäfte dürfen ab Montag nur noch von Geimpften und Genesenen besucht werden.