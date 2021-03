Die beiden arbeiteten in einer Notfallklinik in Omsk.

Bereits im Februar war mit Sergej Maximischin (53) ein weiterer an der Rettung Nawalnys beteiligter Arzt verstorben.

Rustam Agischew (63) verstarb am 26. März, wie das Spital in Omsk mitteilte.

Der Leiter der Notfallstation des Spitals in Omsk wurde 63 Jahre alt, sein Chef 53.

Nachdem im Februar bereits ein weiterer beteiligter Arzt (53) verstorben war, meldet das Spital, in dem die beiden arbeiteten, nun den Tod des Leiters der Notfallstation Rustam Agischew (63). Der Leiter der Abteilung Traumatologie und Orthopädie hatte bereits vergangenen Dezember einen Schlaganfall erlitten. Die beiden Ärzte hatten dem russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny nach dessen Vergiftung im vergangenen Sommer das Leben gerettet.

Vor rund einem Monat war bekannt geworden, dass der Chefarzt des Spitals in der sibirischen Stadt Omsk Sergej Maximischin überraschend verstorben ist. Er war nur 53 Jahre alt geworden. Durch ihre Funktionen kannten sowohl Agischew als auch Maximischin die Krankenakte Nawalnys bestens. Wie «CNN» damals berichtete, war Maximischin an einem Herzinfarkt verstorben.

Alexei Nawalny beklagt Folter im Straflager

Alexei Nawalny war im vergangenen August während eines Inlandflugs von Tomsk, in Sibirien, nach Moskau im Flugzeug kollabiert . Nur wegen dem beherzten Eingreifen anderer Passagiere sowie der Ärzte vor Ort konnte er gerettet werden. Nach einem mehrwöchigen Reha-Aufenthalt in Deutschland kehrte er im Januar dieses Jahres zurück nach Russland und wurde prompt festgenommen . Ihm wurde vorgeworfen, einer Anhörung wegen Verstösse gegen Bewährungsauflagen ferngeblieben zu sein.

Der 44-jährige Nawalny ist der prominenteste Kritiker des Kremls und Staatspräsidenten Wladimir Putin. 2018 kandidierte er selbst für das Amt. 2013 wollte er Bürgermeister Moskaus werden. Ein Gericht in Moskau verurteilte ihn nach seiner Rückkehr im Februar zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren, von welcher er zweieinhalb Jahre in einem Straflager absitzen muss. Zuletzt häuften sich Berichte, wonach Nawalny körperliche Beschwerden habe und am Schlafen gehindert werde.