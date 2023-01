Erdogan kündigt Wahlen in der Türkei für den 14. Mai an

Türkei : Erdogan zieht Wahlen vor – auf symbolträchtiges Datum

Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei werden nach den Worten des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bereits am 14. Mai stattfinden. In einer Ansprache vor Vertretern seiner Regierungspartei AKP liess Erdogan durchblicken, dass die Wahl an diesem Tag abgehalten werden solle, ohne allerdings das Datum genau zu nennen. Es war bereits damit gerechnet worden, dass Erdogan die Wahlen früher als geplant im Juni ansetzen könnte.