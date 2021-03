Hier ist er nochmals: Der Horror-Sturz von Tande. BMC

Darum gehts Skispringer Daniel-André Tande ist aus dem künstlichen Koma erwacht.

Dies teilt der Chef der norwegischen Skisprung-Abteilung auf Twitter mit.

Ebenso ist mittlerweile bekannt, dass Tande einen Fehler beging. Sein Trainer sagt, dass er eigentlich optimale Bedingungen gehabt hätte.

Zwei Tage nach seinem heftigen Sturz beim Skifliegen in Planica ist der norwegische Skispringer Daniel-André Tande (27) aus dem künstlichen Koma erwacht. Der Chef der norwegischen Skisprung-Abteilung gibt diese erfreuliche Neuigkeit auf Twitter bekannt.

Clas Brede Brathen schreibt: «Daniel ist im Laufe der Nacht aufgewacht und hat bereits mit seiner Freundin und seiner Mutter gesprochen. Vielen Dank an die fantastischen Menschen in Planicas Trauma-Zentrum und dem Spital in Ljubljana.» Und auch die norwegische Mannschaftsärztin Guri Ekaas bestätigt die Sätze von Brathen. Sie sagt gegenüber verschiedenen Medien: «Daniel hat im Laufe der Nacht grosse Fortschritte gemacht.» Und: «Er wurde heute um 6 Uhr vom Beatmungsgerät abgekoppelt, und alles ist in Ordnung.»

Die Sportwelt kann also definitiv aufatmen. Dass Tande keine bleibenden Schäden davon tragen wird, war schon am Sonntag vermutet worden. Alexander Stöckl meinte da: «Die ersten Untersuchungen haben nichts Negatives ergeben. Sie haben einen Hirnscan gemacht und den Nacken gecheckt. Da gibt es nichts zu melden, das ist sehr positiv.»

Die Familie des 27-Jährigen dankte dem Spitalpersonal in Ljubljana und dem Skisprung-Team für die Betreuung und Unterstützung. «Das sind schmerzhafte und lange Tage des Wartens gewesen», teilte der Verband im Auftrag der Familie mit. Dass Tande in der Situation gut aufgehoben und umsorgt gewesen sei, sei gut zu wissen gewesen. Die Ärzte und das Hilfspersonal hätten ihm die beste Behandlung gegeben, die man sich nur vorstellen könne. «Er wurde wie ein König behandelt!», hiess es in dem Statement.

Es war Tandes eigener Fehler

Dennoch – die Bilder, die Videos des Horror-Sturzes werden wohl noch ein wenig in den Köpfen der Sportfans und der Skispringer bleiben. Zu schockierend waren sie, als dass man sie schnell vergessen könnte. Der Schweizer Skispringer Gregor Deschwanden, der auch in Planica vor Ort war, schaute beispielsweise gar kein Video des Sturzes an. «Die Bilder reichten mir», sagte er gegenüber 20 Minuten.