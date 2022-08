Umweltkatastrophe in der Oder : Bereits über 10 Tonnen tote Fische – Fischsterben könnte sich auf Ostsee ausweiten

Das massenhafte Fischsterben in der Oder hat in Polen und in Deutschland Alarmstimmung ausgelöst. Nun machen sich Umweltpolitiker und -politikerinnen Sorgen um die Ostsee.

Darum gehts Das Fischsterben in der Oder beunruhigt seit Tagen die Menschen, die in Polen und Deutschland am Fluss leben.

Nach Angaben der polnischen Wasserbehörde sind über zehn Tonnen verendeter Fische geborgen worden.

Das polnische Veterinärinstitut hat Quecksilber als Ursache für das Fischsterben ausgeschlossen.

Das massenhafte Fischsterben in der Oder versetzt Naturschützer und Naturschützerinnen im Grenzgebiet zwischen Polen und Deutschland in Alarm. «Hier bahnt sich eine Umweltkatastrophe an», sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die polnischen Behörden haben eine hohe Belohnung für Hinweise ausgesetzt, als sich die Situation deutlich verschlimmerte und über zehn Tonnen tote Fische auf polnischer Seite an der Oder entdeckt wurden.

Erhöhte Quecksilberwerte sind nach Angaben der polnischen Regierung nicht die Ursache für das Fischsterben in der Oder. Dies hätten die ersten toxikologischen Untersuchungsergebnisse von Proben toter Fische ergeben, schrieb Polens Umweltministerin Anna Moskwa am Samstag auf Twitter. Man warte nun auf die Ergebnisse von Untersuchungen auf andere Schadstoffe.

Auch die Ostsee ist von der Katastrophe bedroht

Das Fischsterben in der Oder beunruhigt seit Tagen die Menschen, die in Polen und Deutschland an dem Fluss leben. Polnische Behörden hatten bereits Ende Juli erste Hinweise darauf bekommen, dass in dem Fluss massenweise verendete Fische treiben.

Nach Angaben von Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) weist die Oder «sehr stark erhöhte Salzfrachten» auf. Der Begriff Salzfrachten bezeichnet im Wasser gelöste Salze. Polens Regierung vermutet, dass der Fluss mit Chemie-Abfällen vergiftet wurde. Die polnische Polizei hat eine Belohnung von umgerechnet 210’000 Franken für die Aufklärung ausgesetzt.

Das mysteriöse Fischsterben in der Oder könnte sich auch auf die Ostsee auswirken. Wie das Umweltministerium von Mecklenburg-Vorpommern in einer Medienmitteilung erklärt, sei damit zu rechnen, dass der «hoch toxische Stoff» in der Oder die Mündung in das Oderhaff bei Szczecin am Samstagabend erreichen könne. Dies ist von Wind- und Strömungsverhältnissen abhängig.

