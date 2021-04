In den 60er-Jahren hat dieselbe deutsche Firma Grünenthal das Schlaf- und Beruhigungsmittel «Contergan» auf den Markt gebracht. In der Folge darauf wurden 10’000 Kinder mit Missbildungen geboren.

In Chile wurden wegen fehlerhafter Verhütungspillen mehrere hundert Frauen unfreiwillig schwanger. Die Pillen wurden im Rahmen eines staatlichen Programmes zur Familienplanung abgegeben. Produziert wurden sie an zwei Produktionsstandorten des deutschen Pharmariesen «Grünenthal» in Chile, wie das Onlinemagazin «Das Lamm» berichtet.