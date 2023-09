Berg-Karabach: Hunderte Opfer nach Explosion von Treibstofflager

Bei der Explosion eines Treibstofflagers in der selbsternannten Republik Berg-Karabach sind den Behörden des De-facto-Staates zufolge eine nicht genauere Anzahl an Menschen getötet worden.

In der umkämpften Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus hat es infolge der Explosion eines Treibstoffdepots Hunderte Opfer gegeben. Das Büro des Menschenrechtsbeauftragten der international nicht anerkannten Republik sprach am Montagabend von mindestens 200 Verletzten und einer unbekannten Zahl von Toten unweit der Gebietshauptstadt Stepanakert. Unklar war zunächst, was die Katastrophe in der mehrheitlich von Armeniern bewohnten Region auslöste, die in der vergangenen Woche von Aserbaidschan angegriffen und besiegt wurde.