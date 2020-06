Berner Alpen

Berg steht im Kreuzfeuer wegen «rassistischem» Namen

Im Zuge der Antirassismusdemonstrationen ist auch die Diskussion über das Agassizhorn in den Berner Alpen neu entbrannt. Dieses ist nach einem Naturforscher und Rassisten benannt.

Das Agassizhorn (rechts im Bild) ist ein Berg in der Verlängerung des Finsteraarhorns.

Die «Black Lives Matter»-Bewegung hat Diskussionen über alles Mögliche entfacht: über Namen von Süssspeisen und Gaststätten, über Denkmäler und Ortswappen. Jetzt kommt auch ein Gipfel in den Berner Alpen hinzu.

Zwei Wochen nach dem Tod von George Floyd erhielten die Gemeindeverwaltungen von Grindelwald, Guttannen und Fieschertal ein Schreiben. Im Brief fordert das Komitee «Démonter Louis Agassiz» rund um den St. Galler Historiker und ehemaligen SP-Politiker Hans Fässler die Umbenennung des Agassizhorns in Rentyhorn, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

Schon im Jahr 2007 forderte das Komitee, den Berg nach dem kongolesischen Sklaven Renty in Rentyhorn umzubenennen. Louis Agassiz liess in den 1850er-Jahren Renty auf einer Plantage in South Carolina fotografieren, um «die Minderwertigkeit der schwarzen Rasse zu beweisen».