Graubünden - Bergbahnen schätzen 1 Milliarde weniger Schaden dank offener Skigebiete

Spuren im Schnee verweisen an den Betrieb – auch hier in Arosa.

Ein Bild aus dem letzten Winter in Graubünden. Eine offene Terrasse eines Bergrestaurants im Skigebiet in Zuoz.

So konnte voraussichtlich ein volkswirtschaftlicher Schaden von einer Milliarde Franken erspart werden.

Als einer von wenigen Kantonen liess Graubünden die Skigebiete im letzten Winter offen. Die Anlagen der Bergbahnunternehmen liefen, die Restaurants hatten zumindest ihre Terrassen offen und die Gäste strömten in die Skigebiete. Wie nun die Bergbahnen Graubünden mitteilen, sei das der richtige Weg gewesen. «Die Bergbahnunternehmen sind froh, dass sie ihre Anlagen betreiben durften und so einen wesentlichen Beitrag zur Verhinderung eines volkswirtschaftlichen Schadens von voraussichtlich rund einer Milliarde Franken leisten konnten», steht in einer Mitteilung.