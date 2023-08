Bergell: Hoher Schaden nach Murgang – Fischbestand ausgelöscht

Das Naturereignis liegt bereits einen Monat zurück, doch erst jetzt ist klar, welch umfassender Schaden dadurch angerichtet wurde, teilt der Kanton Graubünden am Mittwoch mit. Starkniederschläge lösten am 24. Juli einen Murgang in der Valun dal Largh aus, einem linksseitigen Zufluss der Maira knapp drei Kilometer oberhalb Vicosoprano GR. Das Ereignis beförderte eine grosse Menge an Schlamm und Geröll in die Maira.