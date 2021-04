Bourg-St-Pierre VS : Bergführer (29) stürzt bei Gletscher-Aufstieg 300 Meter in die Tiefe und stirbt

Am Samstagmorgen starb ein deutscher Bergführer in Bourg-St-Pierre. Der 29-Jährige rutschte aus und stürzte 300 Meter in die Tiefe. Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.