Fieschertal : Bergführer-Aspirant (24) und Gast (55) verunglücken tödlich

Am Freitag ereignete sich am Finsteraarhorn ein tödliches Unglück. Ein 24-Jähriger und 55-Jähriger stürzten am Finsteraarhorn in den Tod.

1 / 2 Das Unglück forderte zwei Todesopfer. Kapo VS Die Verunglückten kamen beim Abstieg vom Finsteraarhorn zu Fall. Google

Am Freitagmorgen bestiegen zwei Seilschaften – ein Bergführer mit zwei Gästen sowie ein Bergführer-Aspirant mit einem Gast – das Finsteraarhorn. Dabei kam es zu einem tödlichen Unfall, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung schreibt.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr im Gebiet des Hugisattels (4088m ü. Meer). Die Zweierseilschaft kam beim Abstieg zu Fall. Der Bergführer-Aspirant und sein Gast stürzten rund 200 Meter über Felsen und ein Schneefeld ab.

Untersuchung eingeleitet

Das tödliche Unglück wurde von Drittpersonen beobachtet, die die Rettungskräfte alarmierten. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte nur noch den Tod der beiden Männer feststellen.

Beim verunglückten Bergführer-Aspirant handelt es sich um einen 24-jährigen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Waadt. Das zweite Unfallopfer ist ein 55-jähriger Schweizer mit Wohnsitz im Berner Jura. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

