Dauerhitze : Bergführer meiden Matterhorn und Jungfrau

Die Temperaturen fielen in den vergangenen Tagen in den Bergen nicht mehr unter den Gefrierpunkt, weshalb die Profis auf bekannte Routen auf Alpenklassiker verzichten.

Zum ersten Mal in ihrer weit über 100-jährigen Geschichte verzichten die Bergführer von Grindelwald auf die klassische Jungfrau-Tour: Thuner See und Berner Alpen mit Eiger, Mönch und Jungfrau.

In den Bergen sanken die Temperaturen in den vergangenen Tagen fast nie unter den Gefrierpunkt – mit Folgen für den Alpinismus, wie Recherchen der «SonntagsZeitung» zeigen. So erliess die Präfektur Haute-Savoie in der Mont-Blanc-Region letzte Woche die Empfehlung, auf die Besteigung des höchsten Berges der Alpen über die Normalroute zu verzichten. Dort sei es zu schweren Steinschlägen gekommen, meldeten die französischen Behörden.