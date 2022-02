Zermatt VS – Bergführer vergewaltigt Frau bei Tinder-Date mehrfach

Der Mann bestreitet die Taten und will in Berufung gehen.

Die Straftaten ereigneten sich vor sechs Jahren in Zermatt: Ein Oberwalliser Bergführer vergewaltigte eine Frau auf einem Tinder-Date mehrfach. Wie der «Walliser Bote» berichtet, wurde der Mann vom Kreisgericht Oberwallis zu einer teilbedingten Gefängnisstrafe von 36 Monaten verurteilt, wobei er neun Monate absitzen muss. Der Täter hat das Urteil nicht akzeptiert und will den Fall vor das Kantonsgericht Wallis weiterziehen.

Mehrfache Vergewaltigung

Was war geschehen? Das Opfer, eine Frau mit Wohnsitz in Deutschland, reiste im August 2016 nach Zermatt, um den Mann zu treffen. Der Oberwalliser und die Frau unternahmen eine Mountainbike-Tour. Beim gemeinsamen Mittagessen sei viel Alkohol geflossen, wie der «Walliser Bote» schreibt. Auf der Rückfahrt ins Tal sei es dann zu einem Streit gekommen. Dabei sei der Mann gewalttätig geworden.

Als die beiden dann in Zermatt ankamen, begaben sie sich in die Wohnung des Beschuldigten, wo der Mann die Frau mehrmals vergewaltigte. Die Frau habe laut späteren Aussagen von Anfang an klar gemacht, dass sie keinen Sex wolle. Der Mann gab zu Protokoll, er habe sich so verhalten, wie es den Wünschen der Frau entsprochen habe.