Gletscherschmelze - Berggänger sollen Archäologen bei ihrer Arbeit unter die Arme greifen

Menschen in der Mittelsteinzeit (ca. 9500-5500 vor Christus) haben in den Alpen unter anderem nach Kristallen gesucht und diese zu Werkzeug weiterverarbeitet.

Vor acht Jahren stiess ein Urner Strahler in einer Kristallkluft unmittelbar am zurückschmelzenden Brunnifirn-Gletscher auf einen aussergewöhnlichen Fund: Er fand Holzreste, Geweihstangen und Kristallsplitter aus der Mittelsteinzeit, die durch das Zurückschmelzen des Brunnifirn-Gletschers zum Vorschein kamen. Bisherige Untersuchungen zeigten, dass die Menschen das Gebiet bereits zwischen 8000 und 5000 Jahren vor Christus wiederholt aufgesucht hatten. Sie waren unter anderem auf der Suche nach Kristallen und verarbeiteten diese gleich vor Ort etwa zu Messern, Pfeilspitzen oder Bohrern weiter. Mit dem starken Rückgang der Gletscher rechnen die Archäologinnen und Archäologen nun damit, dass solche Artefakte vermehrt ans Tageslicht kommen.

Bisher wurden die Objekte vom Eis konserviert

Das Problem dabei: Das Eis hat diese Objekte bis jetzt konserviert. Sobald diese Funde aber vom Eis befreit sind, zersetzen sie sich an der freien Luft sehr schnell. Deshalb sind nun die Forschenden auf andere Berggängerinnen und Berggänger, Strahlerinnen und Strahler sowie Jägerinnen und Jäger angewiesen, dass sie solche Funde melden respektive vor dem Zerfall retten. So weisen auch neue Flyer und Plakate in der ganzen Gotthard- und Oberalpenregion zusätzlich auf diesen Aufruf hin. Denn solche Funde können durchaus an anderen Orten zum Vorschein kommen, weil die sogenannten Wildbeuter (Sammler und Jäger) der Mittelsteinzeit weite Teile des Alpenraums und fast alle Höhenlagen durchstreiften.