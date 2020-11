Rueras GR. 21.11.20: Ein 42-Jähriger fuhr mit seiner Familie vom Oberalppass herkommend in Richtung Sedrun GR. Das Auto, das noch Sommerpneus montiert hatte, kam auf der schneebedeckten Fahrbahn in einer Linkskurve ins Rutschen. Das Auto (unten links im Bild) kam in der Folge von der Strasse ab und stürzte den Hang hinunter, wobei es sich mehrmals überschlug.

Linthal GL, 22.11.2020: Auf der Chameralp in Linthal kam es zu einem schweren Bergunfall. Ein Berggänger (46) stürzte rund 150 Meter in die Tiefe und wurde dabei tödlich verletzt. Die Umstände des Unfalls werden durch die Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Glarus untersucht.

Ein 46-jähriger Mann war am Sonntagmorgen um 7 Uhr von Linthal aus in Richtung Chamerstock-Urnerboden

losgewandert. Aus noch ungeklärten Gründen kam er beim Chamerstock auf rund 2000 m.ü.M. vom Wanderweg ab. Er stürzte rund 150 Meter in die Tiefe und wurde dabei tödlich verletzt, wie die Kapo GL in einer Mitteilung schreibt.