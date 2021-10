Auf dem Jungfraufirn – Berggänger stürzt bei Tour in Gletscherspalte und stirbt

Der Kantonspolizei Bern war am Sonntagabend ein Berggänger in der Jungfrauregion als vermisst gemeldet worden. Umgehend wurde eine Suchaktion eingeleitet. Der Mann konnte schliesslich in einer Tiefe von rund 27 Meter in einer Gletscherspalte aufgefunden und nur noch tot geborgen werden. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war er vom Jungfraujoch in Richtung Jungfrau unterwegs. Auf dem Jungfraufirn stürzte er in eine Gletscherspalte.