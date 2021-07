Berggänger wird bei Bivio leblos aufgefunden

Bivio GR, 14.07.2021: Ein seit Montag vermisster Mann wurde am Mittwoch leblos aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der 58-Jährige am Montag von Avers GR aus auf eine Wanderung begeben. Am Dienstag setzte sich seine Frau mit der Polizei in Verbindung, da sie ihren Mann nicht erreichen konnte. Am Mittwochnachmittag konnte der Leichnam am Südosthang des Gipfels «Uf da Flüe» auf einer Höhe von gut 2700 Meter über Meer aufgefunden und geborgen werden. Die genauen Umstände des Todesfalls werden nun ermittelt.