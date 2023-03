Arth SZ: Wanderer wird von Steinbrocken tödlich verletzt

Bei einem Unfall an der Rigi ist am Sonntag ein Wanderer ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich in einem steilen Hang am Fuss der Rigi, berichtet der «Bote der Urschweiz». Zwei Personen waren auf dem Gebiet der Gemeinde Arth unterwegs, als sich ein Stein gelöst hat. Dieser hat einen Mann erfasst, der tödlich verletzt wurde.