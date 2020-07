Aktualisiert vor 52min

Wassen UR

Berggängerin stürzt 200 Meter in den Tod

Beim Abstieg von der Sustlihütte ist eine Berggängerin am Sonntag rund 200 Meter abgestürzt. In den Urner Bergen gab es zudem zwei weitere Bergunfälle.

von Gianni Walther

Im Kanton Uri ist es am Sonntag zu einem tödlichen Unglück gekommen: Eine Frau (68) war in einer vierköpfigen Gruppe beim Abstieg von der Sustlihütte in Richtung Sutsenbrüggli, als sie rund 200 Meter über steil abfallendes Gelände stürzte. Die Frau konnte nur noch tot geborgen werden.

Tödliches Unglück in Wassen UR: Eine Berggängerin (68) hat am Sonntag auf dem Weg von der Sustlihütte zum Sustenbrüggli den Halt auf dem Wanderweg verloren und ist anschliessend rund 200 Meter über steil abfallendes, felsiges Gelände abgestürzt. Die Frau war mit einer vierköpfigen Bergtourengruppe auf dem Abstieg, als es zum Unglück kam. Die Rega konnte die 68-Jährige nur noch leblos bergen, wie die Kantonspolizei Uri am Montag mitteilte.

Berggänger stürzt 100 Meter über Geröllhalde

Ebenfalls am Sonntag wurde ein Berggänger (43) am Gross Furkahorn in der Gemeinde Realp verletzt, wie die Kapo weiter schrieb. Der Mann war mit zwei weiteren Berggängern unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen den Halt verlor und rund 100 Meter über eine Geröllhalde abstürzte. Der Mann wurde dabei leicht verletzt, die Rega brachte ihn ins Spital.

Strahler gleitet 200 Meter über Schneefeld