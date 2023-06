Der Berg oberhalb des Oeschinensees (am «Spitze Stei») ist zudem absturzgefährdet, was zu kurzfristigen Schliessungen führen kann.

«Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen» beginnt am 24. Mai 2023 ein langer Facebook-Post des Wirtepaars vom Berghotel Restaurant Oeschinensee. In dem emotionalen Beitrag begründen Lea und Christoph Wandfluh den Entscheid, das Hotel im Sommer nicht zu öffnen und aus dem Restaurant einen Selbstbedienungsbetrieb zu machen. Sie berichten von Respektlosigkeit, Frechheit und Arroganz, denen ihre Mitarbeiter seitens der Gäste ausgesetzt seien.

Ihr Post hat viel positives Feedback hervorgerufen, auch von anderen Gastro-Betrieben. Es gab aber auch negative Kommentare. «Leider sind es die, die einem dann sehr nahegehen. Wenn man an so etwas nicht gewöhnt ist, ist es schwer, damit umzugehen», sagt Lea Wandfluh in einem Interview mit dem «Blick» über die Reaktionen ihres Posts vor zwei Wochen.

Sie hätten niemals mit solch einer Resonanz gerechnet. «Hätten wir das im Vorfeld gewusst, hätten wir sicher in paar Sachen anders gemacht.» Sie würden «sicher nicht mehr so emotional kommunizieren. Ihr Mann ergänzt: «Der Entscheid, unser Betriebskonzept anzupassen, um uns und unsere Mitarbeitenden zu entlasten, war ein sehr rationaler. (…) Die Kommunikation im Nachgang war dann unglücklich.» Sie hätten besser darüber nachdenken sollen, wie man die Botschaft transportieren könne, so Leah Wandfluh. Was sie anders machen würden? «Das Geschriebene von einer externen Person zuerst einmal gegenlesen lassen.»