Viele Bergtote im Wallis: Bergretter warnt vor Selbstüberschätzung

Gerade diesen Sommer hat es durch das schöne Wetter viele Leute in die Berge gezogen, unter anderem ins Wallis.

Seit Jahresbeginn sind im Kanton Wallis schon 32 Personen bei Unfällen in den Bergen ums Leben gekommen. Damit sind Stand Ende September in diesem Jahr bereits knapp ein Drittel mehr Leute in den Walliser Bergen verstorben als dies im langjährigen Schnitt (24 Bergtote pro Jahr) der Fall war.