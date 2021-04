Am Walliser Berg Pollux (4089 m.ü.M.) ereignete sich am Freitag ein tödlicher Bergunfall. Dies meldet die Kantonspolizei Wallis. Zwei Bergsteiger im Alter von 17 und 22 Jahren bestiegen nach einer Übernachtung im Bivacco Rossi e. Volante CAI den Pollux über den Südwestgrat. Die beiden befanden sich im Abstieg, als der Jüngere bei einer Manipulation an seinen Steigeisen den Halt verlor und 200 Meter in die Tiefe.