Ramsau D: Bergsteiger (24) von Wintereinbruch überrascht – Suche vorerst eingestellt

Darum gehts Am Gipfel des Hochkalter in Bayern ist ein junger Bergsteiger verunglückt.

Mehr als 30 Bergretter sowie verschiedene Helikopter waren und sind zur Bergung des 24-Jährigen im Einsatz.

Das widrige Wetter mit Schneefall, Eis, Starkregen, Wind und Nebel hat bereits zu mehreren Abbrüchen der Suchaktion geführt.

In Deutschland ist ein 24-jähriger Bergsteiger auf einem hohen Gipfel verunglückt. Am Hochkalter im Bundesland Bayern ist der Mann vermutlich zwischen 2400 und 2500 Höhenmetern in Schwierigkeiten geraten und eine grössere Strecke abgerutscht. Der junge Mann war alleine mit dem Zug angereist, trotz des frühen Wintereinbruchs zu seiner hochalpinen Tour aufgebrochen und hatte dann am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr einen Notruf abgesetzt, wie die Bergwacht Ramsau auf Facebook schreibt.

Im Schnee keine Wegmarkierungen mehr gefunden

Der Mann aus Niedersachsen hatte zunächst angegeben, sich am Kopf verletzt und beide Arme gebrochen zu haben. Bei einem späteren Anruf sagte er dann, dass er doch nicht ernsthaft verletzt sei, zwischen Klein- und Hochkalter abgerutscht sei und dabei seine Handschuhe verloren habe. Er sei weiter durchs Gelände abgestiegen, habe im Schnee aber keine Wegmarkierungen mehr gefunden.

Zur Bergung des Verunglückten war ein Grossaufgebot an Einsatzkräften von Bergwacht, Polizei und mehreren Helikopter-Besatzungen seit Samstagnachmittag im Einsatz. Widrige Witterungsverhältnisse durch Schneefall, Eis, Starkregen, Wind und Nebel sowie Temperaturen von bis zu minus sechs Grad erschwerten die Suche massiv.

Verunglückter sollte durch Rufe auf sich aufmerksam machen

Später hatten die Retter wieder Telefonkontakt zum Verunglückten, der im Schneesturm fror und nicht sagen konnte, wo er genau sei, aber angewiesen wurde, durch laute Rufe auf sich aufmerksam zu machen und sich windgeschützt möglichst gut warmzuhalten.

Die Einsatzkräfte konnten sich teilweise wegen des starken Winds kaum untereinander verständigen. Die genaue Ortung des Telefons des Vermissten misslang. Am Samstagabend gegen 20 Uhr musste sich ein Teil der Retter zurückziehen, da das Risiko für sie zu gross wurde. Der Trupp am Gipfel musste sich zuerst in einem Notzelt vor dem eiskalten Wind in Sicherheit bringen und für den Abstieg aufwärmen.

«Gib auf keinen Fall auf und halte durch!»

Der junge Mann gab neue Koordinaten von seinem Handy an, die einen anderen Einsatzort am Hochkalter vermuten liessen. Weitere Anrufe beim Vermissten schlugen zunächst fehl, wobei die Retter ihn dann gegen 21.30 Uhr das letzte Mal am Handy erreichten und ihm Mut zusprachen, auf keinen Fall aufzugeben und trotz der widrigen Verhältnisse durchzuhalten.

Der Mann sah sich jedoch nicht imstande dazu, noch selbst bis zum Grat aufzusteigen, damit überhaupt eine Chance bestand, ihn im die ganze Nacht über anhaltenden Schneesturm zu finden. Eine Wärmebild-Drohne und ein Polizei-Helikopter mit Wärmebild-Kamera waren ebenfalls im Einsatz, verhalfen jedoch nicht zur Bergung.

Ein Meter Neuschnee am Sonntagmorgen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren 33 Bergretter gemeinsam mit drei Helikopter-Besatzungen im Einsatz. Am nächsten Morgen ging es um sechs Uhr weiter, wobei die Einsatzkräfte entschieden, aufgrund von geschätzt einem Meter Neuschnee auf Eis nur noch mit Lawinen-Notfallausrüstung und Eisgerät auszurücken. Es folgten weitere Abbrüche der Suchaktion aufgrund widriger Bedingungen.

Am Sonntag waren erneut 24 Bergretter im Einsatz. Als am Abend die Wolken etwas aufrissen und der Niederschlag nachliess, startete einer der Rettungshelikopter erneut zu einem Suchflug auf Sicht, der mit dem Einbruch der Nacht ergebnislos abgebrochen wurde.