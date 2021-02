Atanas Skatov : Bergsteiger am K2 1500 Meter in die Tiefe gestürzt

Ein bulgarischer Bergsteiger ist am zweithöchsten Berg der Welt, dem K2 in Pakistan, tödlich verunglückt.

Beim Versuch der Winterbesteigung des K2 ist ein bulgarischer Bergsteiger in die Tiefe gestürzt und gestorben. Der 42-jährige Atanas Skatov sei am Freitag in der Nähe eines Camps in über 7000 Metern Höhe gestürzt, nachdem ein Sicherungsseil gerissen war, teilte der pakistanische Alpinclub mit. Das Militär hatte seine Leiche in etwa 5500 Metern Höhe geborgen.