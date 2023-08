Pakistan: Bergsteiger stürzt von unbezwungenem Gipfel in den Tod

Er rutschte auf 5380 Metern aus und stürzte in die Tiefe: Der japanische Bergsteiger Shinji Tamura.

Der gebürtige Japaner zog im Jahr 1989 in die Schweiz nach Zermatt und gründete eine kleine Reiseagentur.

Beim Versuch, einen Berg in Pakistan zu besteigen, ist ein japanischer Bergsteiger tödlich verunglückt.

Ein japanischer Bergsteiger ist beim Versuch ums Leben gekommen, auf einen noch nie bestiegenen Berg in Pakistan zu gelangen. Shinji Tamura sei am Freitag in einer Höhe von 5380 Metern ausgerutscht und abgestürzt, berichtete Karrar Haidri vom pakistanischen Alpenverein gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Ein weiterer Japaner, der über ein Seil mit Tamura verbunden war, stürzte ebenfalls und wurde verletzt.