Ukraine-Krieg: Bergsteiger Mykhailo Poddubnow liebt Schweiz

Mykhailo Poddubnow ist ein bekannter Bergsteiger in der Ukraine. Er war schon oft in der Schweiz, ist regelrecht verliebt in das Almagellertal. Eine Zufallsbegegnung im Osten der Ukraine.

1 / 1 Mykhailo Poddubnow (l.) und sein Kletterpartner waren schon mehrfach auf dem Matterhorn. 20 Minuten / Ann Guenter

Darum gehts 20 Minuten trifft im Osten der Ukraine aus pur lauteren Zufall einen der bekanntesten Bergsteiger der Ukraine.

Mykhailo Poddubnow (40) war schon mehrfach auf dem Matterhorn.

Im Gespräch berichtet er, wie er seine Rolle in diesem Krieg gefunden hat.

Mit seinem Netzwerk «Climb Army» unterstützt er Alpinisten, die an der Front kämpfen und beschafft allerhand Material, von Drohnen bis hin zu Schlafsäcken.

Poddubnow schickt Grüsse in die Schweiz – vor allem nach Zermatt.

Eine aussergewöhnliche Begegnung fand vor einigen Tagen in Kramatorsk im Osten der Ukraine statt, als 20 Minuten in einem Restaurant auf einen grossen, hageren Mann traf. «Ich liebe die Schweiz! Auf dem Matterhorn war ich bestimmt schon fünf Mal», schwärmte Mykhailo Poddubnow.

Seinen Namen verbindet man in der Ukraine mit den angesehensten Bergsteigern des Landes. «Wir kennen viele Leute in Zermatt. Die Walliser Alpen, das Almagellertal, einfach grossartig!», so der 40-Jährige, den Freunde nur Mischa nennen.

Alpingeschichte auf der Annapurna III

Wie in der Schweiz wird das Klettern auch in der Ukraine grossgeschrieben. 2021 schrieben drei Ukrainer Alpingeschichte, als sie den Südostgrat der Annapurna III bezwangen.

Poddubnow kennt sie gut, und weiss, was sie leisteten, als ihnen das Essen ausging, Temperaturen von minus 30 Grad herrschten und sie auf Händen und Knien den Gipfelgrat hinaufkrochen. «Unsere Bergsteiger-Gemeinschaft steht jetzt vor ganz anderen Herausforderungen», sagte Poddubnow (was der Bergsteiger zur Schweizer Neutralität zu sagen hat, könnt ihr hier nachlesen).

Kletterer-Navi-Gerät machte den Anfang

Als Russland am 24. Februar in die Ukraine einmarschierte, waren er und sein Kletterpartner Yevhen gerade von Chamonix zurückgekehrt. «Wir wollten uns auf die Frühjahr-Saison vorbereiten und waren auf dem Weg in die Karpaten, als es hiess, dass Kiew angegriffen wird.» Sie kehrten sofort um, und Poddubnow brachte Frau und die beiden Kinder nach Polen, bevor er wieder in die Ukraine reiste.

«Ich wollte mich den zivilen Verteidigungseinheiten in meiner Heimatstadt Dnipro anschliessen, aber dort gab es keinen Platz mehr.» Eine Aufgabe habe er dennoch bald gefunden. «Auf Facebook suchte ein Kollege an der Front ein Garmin 62S Navigationsgerät, ein Gerät, das wir beim Klettern brauchen.»

«In diesem Moment verstand ich meine Rolle»

Er habe sein Gerät angeboten, neun weitere erhielt er von anderen Bergsteigern. «In diesem Moment verstand ich meine Rolle in diesem Krieg. Denn ich kenne eine Menge Leute. Und sie kennen mich und vertrauen mir.»

Ob Wärmebildkameras, Medikamente, warme Kleidung, Schlafsäcke oder Generatoren – Poddubnows Beschaffungsliste wurde immer länger.

Ukrainische Kletterszene wird zur «Climb Army»

So schloss sich die ukrainische Kletterszene zu einem einzigen Netzwerk zusammen: «Mit Climb Army sammeln wir Geld und beschaffen Ausrüstung für Bergsteiger, die an der Front kämpfen, aber natürlich nicht nur für sie.»

Poddubnow versucht zudem, sein Wissen und seine Erfahrung an jene weiterzugeben, die an der Front kämpfen. «Als Bergsteiger weiss man um das Management mit der Angst.»

Angst-Management und Kartenlesen

Beim Klettern lerne man, mit Risiken umzugehen, sagt er und fügt mit einem Lächeln an: «Ausserdem kann man Karten lesen, was heutzutage immer weniger Leute können.»

Poddubnow ist glücklich, dass er mit «Climb Army» auch einige Aufklärungsdrohnen DJI Mavic 3 kaufen konnte. «Unsere Armee hat so etwas überhaupt nicht», sagt er und scheint sich über die Militärbürokratie zu ärgern. «Wenn man etwas kaufen will, ist das ein langer Prozess.»

Grüsse in Schweiz

Natürlich sei Geld immer ein Thema. Poddubnow hofft auf die Unterstützung der Bergsteigerszene aus der ganzen Welt, die auch in normalen Zeiten «eine Familie» sei.

Er wolle, sagt er zum Abschied, unbedingt wieder in die Schweizer Alpen zurückkehren – «wenn wir diesen Krieg gewonnen haben». In der Zwischenzeit schickt er Grüsse in die Schweiz, vor allem Richtung Zermatt.