Egnach TG, 23.11.2020: Mehrere Personen waren auf einer Wiese mit Holzhacken beschäftigt. Aus noch ungeklärten Gründen geriet ein fünfjähriger Bub mit seinem Arm in die Holzhack-Maschine und wurde an der Hand verletzt. Er wurde ins Spital geflogen.

Pontresina GR, 25.11.2020: Ein 41-jähriger Deutscher stürzte am Piz Cambrena ab. Zwei andere Bergsteiger konnten dies beobachten und die Polizei informieren. Eine durch einen Rettungsspezialisten Helikopter der SAC Sektion Bernina unterstützte Regacrew führte wiederbelebende Massnahmen durch. Der Mann erlag seinen Verletzungen jedoch noch vor Ort.

Ein 41-jähriger Deutscher war am Mittwochvormittag in der Nordwestflanke des Piz Cambrena auf einer Höhe von rund 3'300 m ü. M. alleine im Aufstieg. Rund 150 Meter unterhalb von ihm befand sich, ebenfalls im Aufstieg, eine Zweierseilschaft. Kurz vor 10 Uhr stürzte der Mann, an der Zweierseilschaft vorbei, insgesamt zirka 300 Meter ab.