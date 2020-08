vor 9min

Zwei Tote am Weisshorn VS Bergsteiger stürzen hunderte Meter in den Tod

Bei einem Unfall auf dem Weisshorn-Grat sind zwei Alpinisten ums Leben gekommen. Wie es zum Unglück kam, ist derzeit noch unklar.

von Nicolas Saameli

1 / 1 Hier stürzten die Männer in den Tod. Kantonspolizei VS

Am Weisshorn im Kanton Wallis sind zwei Alpinisten tödlich verunglückt. Wie die Kantonspolizei mitteilt, sollen die beiden Männer auf dem Weg über den Schaligrat 400 bis 500 Meter weit in die Tiefe gestürzt sein.

Rettungskräfte hatten die Suche nach den Verunglückten aufgenommen, nachdem Familienangehörige der beiden Männer den Kontakt zu ihnen verloren hatten. Laut der Kantonspolizei handelt es sich bei den Toten um einen 57-jährigen Bergführer und einen 38-jährigen Mann aus dem Kanton Bern.