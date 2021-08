Wasenhorn VS : Bergsteiger stürzt 200 Meter in die Tiefe – tot

Ein Bergsteiger hat am Samstag bei einem Bergunfall unterhalb des Wasenhorns sein Leben verloren. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

Ein 40-jähriger deutscher Alpinist bestieg am Samstagmorgen alleine das Wasenhorn. Beim Abstieg, auf einer Höhe von 3100 m. ü M, rutschte der Mann beim Durchqueren eines Schneefeldes aus und stürzte 200 Meter in die Tiefe, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt. Als der Bergsteiger am Samstagabend nicht wie mit Kollegen vereinbart am Treffpunkt eintraf, wurde die Einsatzzentrale der Polizei am Sonntagabend über die Vermisstmeldung informiert.