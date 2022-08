Saas-Grund: Bergsteiger stürzt am Lagginhorn 100 Meter in die Tiefe und stirbt

Am Dienstag verunfallte am Lagginhorn, oberhalb von Saas-Grund, im Kanton Wallis ein Bergsteiger. Er war mit einem anderen Alpinisten zusammen über den Südgrat beim Aufstieg zum Gipfel gewesen. Aus noch nicht bekannten Gründen verlor er den Halt und stürzte über steiles Gelände rund 100 Meter in die Tiefe. Dies meldet die Kantonspolizei Wallis am Freitag.